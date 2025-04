Motorista invade contramão e bate em motocicleta no Jardim Botafogo

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite desta terça -feira (14), na estrada municipal Washington José Pera, nas proximidades da rotatória que dá acesso ao bairro Zavaglia.

Segundo informações apuradas no local, o condutor do automóvel, que seguia no sentido Zavaglia-botafogo tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido, invadindo a contramão. No momento da manobra, acabou colidindo frontalmente com o motoboy que seguia no sentido oposto, retornando para casa após um dia de trabalho.

A vítima, um homem de 38 anos, foi atendido no local por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para cuidados médicos.

Equipes da Polícia Militar estiveram presentes para registrar a ocorrência e orientar o trânsito, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento.

