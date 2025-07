Motorista foge após provocar acidente na Rodovia Washington Luís, em São Carlos

Polícia Rodoviária -

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (20), na altura do km 239 da Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido Araraquara, em São Carlos. A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil já na madrugada desta segunda-feira (21), por volta da 0h30.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 53 anos conduzia um Jeep Compass quando foi surpreendido por um Honda City, que trafegava em alta velocidade e ultrapassava veículos pela faixa da direita. Após uma manobra brusca, o condutor do Honda teria fechado a frente do Jeep, obrigando o motorista a frear repentinamente. Na sequência, um Hyundai HB20, conduzido por um homem de 32 anos, não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira do Jeep.

O motorista do Hyundai foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos com dores no peito. Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves.

O condutor do Honda City, apontado como causador do acidente, fugiu do local sem prestar socorro. A placa do veículo foi anotada e repassada à Polícia. O caso foi registrado como fuga do local de acidente e será investigado.

Os veículos envolvidos foram liberados e removidos do local com o auxílio da concessionária responsável pela rodovia.

