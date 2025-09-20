(16) 99963-6036
sábado, 20 de setembro de 2025
Segurança

Motorista fica gravemente ferido em capotamento no Cidade Aracy

20 Set 2025 - 07h22Por Da redação
Motorista fica gravemente ferido em capotamento no Cidade Aracy - Crédito: Gabriel Henrique Crédito: Gabriel Henrique

Na madrugada deste sábado (20), um grave acidente foi registrado na Avenida José Antônio Migliato, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo informações, o condutor de um veículo — identidade e idade não reveladas — perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos, vindo a capotar. O carro atingiu uma torre de alta tensão e um guard rail, parando tombado no canteiro central, embaixo da estrutura de energia.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU em estado grave. No momento do resgate, o motorista apresentava inconsciência e não respondia a estímulos. Ele foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos, onde precisou ser intubado devido à gravidade dos ferimentos. As causas do acidente serão apuradas.

