Motorista fica ferido em engavetamento na SP-310

Crédito: Maycon Maximino
Um motorista ficou ferido na manhã desta terça-feira (9), após um engavetamento envolvendo dois caminhões e uma Fiat Strada, na Rodovia Washington Luís (SP-310), altura do km 236, sentido capital–interior.
Segundo informações, o primeiro caminhão freou devido ao trânsito no local. A Fiat Strada, que seguia logo atrás, também reduziu a velocidade, mas acabou atingida na traseira por outro caminhão. Com o impacto, a picape foi arremessada e ficou prensada sob o caminhão da frente.
A vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida pela equipe da concessionária Ecovias até a UPA da Santa Felícia. A Polícia Rodoviária esteve no local para registro da ocorrência.