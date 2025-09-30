(16) 99963-6036
terça, 30 de setembro de 2025
Segurança

Motorista fica ferido em acidente com caminhão e vans na Washington Luís

30 Set 2025 - 12h37Por Da redação
Motorista fica ferido em acidente com caminhão e vans na Washington Luís - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (30), um acidente envolvendo um caminhão de pequeno porte e duas vans da mesma empresa deixou o trânsito parcialmente interditado na rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido capital-interior, na altura do km 235, em cima do pontilhão da UFSCar, em São Carlos.

De acordo com informações preliminares, uma van colidiu na traseira de um caminhão. Com o impacto, o veículo de carga rodou e atingiu o guard-rail, ficando atravessado na pista. Logo atrás, vinha outra van da mesma firma, que tentou evitar a batida, mas acabou colidindo contra o caminhão.

Com a força da pancada, a parte traseira do caminhão se desprendeu, permanecendo sobre a via, o que agravou ainda mais a situação. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela equipe da concessionária que administra o trecho.

