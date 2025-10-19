Motorista fica ferido após perder controle e colidir em poste no Santa Felícia

Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora

Um motorista ficou ferido após colidir violentamente o carro contra um poste de energia elétrica na noite deste sábado (18), no bairro Santa Felícia, em São Carlos. Rua Miguel Petroni, próximo à Unicep, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o condutor perdeu o controle do veículo por motivos ainda desconhecidos e acabou atingindo o poste. Com o impacto, a base da estrutura foi danificada e o carro ficou preso ao equipamento.

A vítima foi socorrida pelo Samu para Santa Casa, com ferimentos leves e equipes da CPFL foram acionadas para realizar a substituição do poste, devido ao risco de queda.

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência, auxiliar na segurança da via e preservar a área para o trabalho da perícia. As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

