Motorista fica ferido após perder controle e colidir contra mureta em alça de acesso da SP-215

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de 43 anos ficou ferido após um acidente registrado na alça de acesso da rodovia SP-215 à Rodovia Luís Augusto de Oliveira, no trecho que dá acesso à Rodovia Municipal Domingos Inocentini, no sentido da Represa do Broa.

Segundo as informações, a vítima conduzia uma Saveiro e, ao tentar adentrar a alça de acesso, acabou se perdendo, colidindo contra a mureta de concreto existente no local. Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo parou no meio da rodovia.

Durante a colisão, o motorista bateu a cabeça contra o para-brisa, sofrendo um ferimento na região da cabeça. Equipes da concessionária responsável pela rodovia estavam pelo local, prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o SAMU.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa para avaliação médica. As causas do acidente serão apuradas.

Leia Também