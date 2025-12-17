(16) 99963-6036
quarta, 17 de dezembro de 2025
Segurança

Motorista fica ferido após perder controle e colidir contra mureta em alça de acesso da SP-215

17 Dez 2025 - 20h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista fica ferido após perder controle e colidir contra mureta em alça de acesso da SP-215 - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Um motorista de 43 anos ficou ferido após um acidente registrado na alça de acesso da rodovia SP-215 à Rodovia Luís Augusto de Oliveira, no trecho que dá acesso à Rodovia Municipal Domingos Inocentini, no sentido da Represa do Broa.

Segundo as informações, a vítima conduzia uma Saveiro e, ao tentar adentrar a alça de acesso, acabou se perdendo, colidindo contra a mureta de concreto existente no local. Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo parou no meio da rodovia.

Durante a colisão, o motorista bateu a cabeça contra o para-brisa, sofrendo um ferimento na região da cabeça. Equipes da concessionária responsável pela rodovia estavam pelo local, prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o SAMU.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa para avaliação médica. As causas do acidente serão apuradas.

Leia Também

Acidente entre bicicleta motorizada e carro deixa jovem ferido na Vila Brasília
Segurança19h31 - 17 Dez 2025

Acidente entre bicicleta motorizada e carro deixa jovem ferido na Vila Brasília

Caminhão perde freio e colide com carro na Rodovia Washington Luís
Segurança19h29 - 17 Dez 2025

Caminhão perde freio e colide com carro na Rodovia Washington Luís

Pedreiro de 63 anos morre após passar mal durante trabalho em residência
Segurança16h59 - 17 Dez 2025

Pedreiro de 63 anos morre após passar mal durante trabalho em residência

Suspeito tenta dispensar mochila com drogas, mas acaba detido pela Guarda Municipal em Ibaté
Segurança16h33 - 17 Dez 2025

Suspeito tenta dispensar mochila com drogas, mas acaba detido pela Guarda Municipal em Ibaté

Idoso é encontrado sem vida dentro de residência no Parque Sisi
Segurança13h41 - 17 Dez 2025

Idoso é encontrado sem vida dentro de residência no Parque Sisi

Últimas Notícias