terça, 11 de novembro de 2025
Acidente

Motorista fica ferido após colisão entre carro e ônibus no Jardim Beatriz

11 Nov 2025 - 07h49Por Da redação
Motorista fica ferido após colisão entre carro e ônibus no Jardim Beatriz - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de 38 anos ficou ferido após colidir o carro que dirigia contra um ônibus na manhã desta terça-feira, dia 11, no bairro Jardim Beatriz, em São Carlos.

De acordo com informações, o ônibus trafegava pela rua Irineu Rios, enquanto o carro seguia pela rua Professora Elídia Benetti. Ao adentrar na Irineu Rios, o condutor do automóvel não percebeu a aproximação do ônibus, que vinha em sentido oposto, e acabou colidindo frontalmente com o veículo de transporte coletivo.

A batida foi forte e o motorista do carro ficou preso dentro do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU realizaram o resgate da vítima, seguindo os protocolos de imobilização.

O homem foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos com trauma facial e trauma no joelho.

