quarta, 11 de fevereiro de 2026
Segurança

Motorista fica ferido após colidir carro contra pilar do pontilhão da Praça Itália

11 Fev 2026 - 06h11Por Da redação
Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e um pontilhão foi registrada no final da noite desta terça-feira (10), no bairro Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas, o veículo trafegava pela rua João Lourenço Rodrigues — conhecida como pontilhão da Praça Itália — no sentido centro-bairro, quando por motivos ainda a serem esclarecidos o condutor perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra a estrutura.
Com o impacto, o motorista bateu a cabeça contra o para-brisa e ficou desacordado por alguns instantes. Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros auxílios e acionaram o SAMU.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos, apresentando uma lesão significativa na face e sangramento.

A Polícia foi acionada para atender a ocorrência e registrar o fato. As causas do acidente deverão ser apuradas.

