segunda, 11 de agosto de 2025
Motorista faz conversão irregular e causa acidente no trevo do Novo Horizonte

11 Ago 2025 - 09h31Por Da redação
Na manhã desta segunda-feira (11), uma colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel GM Celta foi registrada na rodovia SP-215, no trevo de acesso ao bairro Novo Horizonte, em São Carlos. O local é conhecido por registrar diversos acidentes, inclusive fatais, devido a conversões proibidas realizadas por motoristas.

Segundo informações, o Celta seguia sentido Descalvado quando seu condutor realizou uma conversão irregular para entrar no bairro Novo Horizonte. Nesse momento, acabou cruzando a frente de um motociclista de 23 anos, que seguia no sentido contrário, a caminho do trabalho.

O jovem, morador de chácaras da região, conseguiu frear para reduzir o impacto, mas ainda assim colidiu contra a lateral dianteira do carro. Com a força da batida, ele foi arremessado ao solo, sofrendo trauma na perna e escoriações pelo corpo.

O SAMU foi acionado e socorreu a vítima até a Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e reforça que o trecho exige atenção redobrada e o cumprimento das regras de trânsito para evitar novos acidentes.

