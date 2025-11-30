Motorista embriagado é preso após ser flagrado dirigindo em zig-zag na estrada Domingos Innocentini

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária na noite deste sábado (29), após ser surpreendido dirigindo sob efeito de álcool na Rodovia Municipal Domingos Innocentini, na região do Parque Sabará, em São Carlos.

Segundo boletim de ocorrência, os policias militares rodoviários foram acionados, após denúncias de que um Fiat Palio preto com placas da cidade de Lambari no estado de Minas Gerais estava trafegando em zig-zag. Ao chegar no local, a equipe abordou o motorista que estava com sinais claros de embriaguez como odor etílico e fala desconexa.

O homem foi submetido ao teste do etilômetro — que apontou 0,74 mg/L, concentração de álcool no sangue muito acima do limite criminal de 0,34 mg/L. Diante dos fatos, ele foi levado para o Plantão Policial da cidade.

O delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência por embriaguez ao volante e arbitrou uma fiança de R$ 2 mil que não paga, o que levou o motorista a ser encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos. O carro dele, foi apreendido administrativamente.

