(16) 99963-6036
domingo, 30 de novembro de 2025
Embriaguez Ao Volante

Motorista embriagado é preso após ser flagrado dirigindo em zig-zag na estrada Domingos Innocentini

Homem foi abordado pelos policiais militares rodoviários na região do Parque Sabará e apresentou 0,74 mg/L no teste do bafômetro mais que o dobro do limite para caracterizar crime

30 Nov 2025 - 11h23Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista embriagado é preso após ser flagrado dirigindo em zig-zag na estrada Domingos Innocentini - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária na noite deste sábado (29), após ser surpreendido dirigindo sob efeito de álcool na Rodovia Municipal Domingos Innocentini, na região do Parque Sabará, em São Carlos. 

Segundo boletim de ocorrência, os policias militares rodoviários foram acionados, após denúncias de que um Fiat Palio preto com placas da cidade de Lambari no estado de Minas Gerais estava trafegando em zig-zag. Ao chegar no local, a equipe abordou o motorista que estava com sinais claros de embriaguez como odor etílico e fala desconexa.

O homem foi submetido ao teste do etilômetro — que apontou 0,74 mg/L, concentração de álcool no sangue muito acima do limite criminal de 0,34 mg/L. Diante dos fatos, ele foi levado para o Plantão Policial da cidade. 

O delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência por embriaguez ao volante e arbitrou uma fiança de R$ 2 mil que não paga, o que levou o motorista a ser encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos. O carro dele, foi apreendido administrativamente. 

Leia Também

Criança de 3 anos morre afogada em São Carlos
Tristeza 12h25 - 30 Nov 2025

Criança de 3 anos morre afogada em São Carlos

Moto é furtada em frente a residência no Cruzeiro do sul; proprietário pede ajuda
Segurança11h50 - 30 Nov 2025

Moto é furtada em frente a residência no Cruzeiro do sul; proprietário pede ajuda

Homem é agredido com socos e ameaçado de morte durante discussão no Jardim Araucária
Agressão11h38 - 30 Nov 2025

Homem é agredido com socos e ameaçado de morte durante discussão no Jardim Araucária

Homem é preso após agredir mulher e descumprir medida protetiva
Maria da Penha 11h10 - 30 Nov 2025

Homem é preso após agredir mulher e descumprir medida protetiva

Carro desgovernado percorre 150 metros e colide contra placa de sinalização em São Carlos
Segurança13h22 - 29 Nov 2025

Carro desgovernado percorre 150 metros e colide contra placa de sinalização em São Carlos

Últimas Notícias