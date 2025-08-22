(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Motorista colide na traseira de caminhão na Washington Luiz

22 Ago 2025 - 06h09Por Jessica
Crédito: Maycon Maximino

No final da noite desta quinta-feira (21), um acidente foi registrado na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 231, sentido interior–capital, nas proximidades do trevo do bairro Jardim Tangará.

Um motorista de 51 anos acabou colidindo com seu veículo na traseira de um caminhão bitrem. O trecho em que ocorreu o acidente é de subida, e o caminhão trafegava em baixa velocidade por estar carregado, o que contribuiu para a colisão.

Equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência. O condutor recebeu atendimento inicial e foi conduzido à Santa Casa de São Carlos pela equipe de resgate da concessionária.

Durante o atendimento, a Polícia Rodoviária convidou o motorista a realizar o teste do bafômetro, que apontou 0,68 mg/L de álcool no organismo, confirmando embriaguez. Diante disso, o homem foi acompanhado pela polícia até o plantão policial, onde foi autuado em flagrante, pagou fiança e acabou sendo liberado. 

