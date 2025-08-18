Motorista é preso por embriaguez ao volante na SP-215

Viatura Polícia Rodoviária - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na noite do último sábado (16), um homem de 35 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após uma abordagem de rotina da Polícia Militar Rodoviária na cidade de São Carlos. O indivíduo conduzia um veículo GM/Corsa Wind, de cor verde, e foi parado em uma operação de fiscalização de trânsito em um acesso da SP-215.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como hálito alcoólico e fala arrastada. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou uma concentração de 0,53 mg/L, valor acima do limite legal para dirigir.

O homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

Leia Também