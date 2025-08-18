(16) 99963-6036
segunda, 18 de agosto de 2025
Segurança

Motorista é preso por embriaguez ao volante na SP-215

18 Ago 2025 - 09h50Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Polícia Rodoviária - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraViatura Polícia Rodoviária - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na noite do último sábado (16), um homem de 35 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após uma abordagem de rotina da Polícia Militar Rodoviária na cidade de São Carlos. O indivíduo conduzia um veículo GM/Corsa Wind, de cor verde, e foi parado em uma operação de fiscalização de trânsito em um acesso da SP-215.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como hálito alcoólico e fala arrastada. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou uma concentração de 0,53 mg/L, valor acima do limite legal para dirigir.

O homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

Leia Também

Mulher em situação de rua é atropelada na Vila Costa do Sol
Segurança12h52 - 18 Ago 2025

Mulher em situação de rua é atropelada na Vila Costa do Sol

Beneficiado pela "saidinha", detento é preso na Santa Casa
Segurança09h59 - 18 Ago 2025

Beneficiado pela "saidinha", detento é preso na Santa Casa

Homem é preso após invadir casa e agredir a ex no Jardim Bandeirantes
Maria da Penha 09h56 - 18 Ago 2025

Homem é preso após invadir casa e agredir a ex no Jardim Bandeirantes

Homem é encontrado morto pelo irmão em residência na Vila Prado
Triste 09h45 - 18 Ago 2025

Homem é encontrado morto pelo irmão em residência na Vila Prado

Adolescente agride homem com pedra após desentendimento em São Carlos
Segurança09h40 - 18 Ago 2025

Adolescente agride homem com pedra após desentendimento em São Carlos

Últimas Notícias