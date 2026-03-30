PolÃ­cia RodoviÃ¡ria -

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na tarde deste domingo (29), após desrespeitar um bloqueio policial na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários realizavam a interdição total da pista para garantir a segurança durante a travessia de cabos por uma equipe da concessionária de energia, quando visualizaram uma caminhonete Fiat Strada prata avançando em direção ao bloqueio.

Segundo os agentes, o motorista desrespeitou a sinalização de parada e ultrapassou uma ambulância posicionada no acostamento, seguindo em direção à área interditada. Após receber ordem de parada, ele obedeceu e foi submetido à abordagem.

Durante a fiscalização, os policiais notaram sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, como fala pastosa, lentidão e olhos avermelhados. Questionado, o motorista admitiu ter ingerido bebida alcoólica anteriormente.

O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,43 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do limite permitido por lei. Diante do resultado, ele recebeu voz de prisão em flagrante por embriaguez ao volante.

O veículo foi recolhido administrativamente, já que não havia condutor habilitado para assumir a direção no local.

A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.600, porém o homem informou não possuir condições financeiras para efetuar o pagamento. Ele permaneceu detido e foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.

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