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segunda, 30 de marÃ§o de 2026
Madrugada

Motorista Ã© preso por embriaguez ao volante apÃ³s acidente no Centro de SÃ£o Carlos

30 Mar 2026 - 09h20Por Da redaÃ§Ã£o
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BafÃ´metro - CrÃ©dito: AgÃªncia BrasilBafÃ´metro - CrÃ©dito: AgÃªncia Brasil

Um motorista de 26 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (30), no Centro de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender um acidente sem vítimas no cruzamento da Rua Geminiano Costa com a Avenida Dona Alexandrina. No local, os policiais constataram a colisão entre dois veículos, que teriam se chocado em um cruzamento onde o sinal semafórico estava operando em modo intermitente (amarelo piscante).

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o condutor de um dos veículos apresentava olhos vermelhos e fala pastosa, levantando suspeita de ingestão de bebida alcoólica. Questionado, ele negou ter consumido álcool, mas aceitou realizar o teste do bafômetro.

O exame apontou 0,75 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do limite permitido por lei, configurando crime de trânsito.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao plantão policial. A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2 mil, porém o valor não foi apresentado, e o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública, onde permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.

O veículo envolvido foi recolhido administrativamente ao pátio municipal. Não houve registro de feridos no acidente.

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