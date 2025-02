Motorista é preso por embriaguez ao volante após acidente na Washington Luís

base rodoviária polícia - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (15) por dirigir sob efeito de álcool após um acidente na Rodovia Washington Luís, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato começou na SP-215, na altura do km 149, onde um Ford Belina e um VW Polo colidiram lateralmente. O motorista do Ford Belina, não parou após o impacto, levando o condutor do VW Polo, a segui-lo. Durante a perseguição, ocorreu uma nova colisão, forçando ambos os veículos a pararem próximo ao Atacado Tenda.

Os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, ouviram as versões dos envolvidos. O condutor da Belina afirmou que teria sido atingido por um disparo de "Airsoft", porém, após buscas no veículo e com o condutor do VW Polo, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Diante da suspeita de embriaguez, ambos os motoristas foram convidados a realizar o teste do bafômetro. O exame apontou que o motorista da Belina apresentava 0,36 mg de álcool por litro de ar alveolar, índice que configura crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O mecânico foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante. A fiança foi fixada em R$ 600, não foi paga e ele foi recolhido ao Centro de Triagem.

