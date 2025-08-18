Motorista é preso por embriaguez ao volante ao se evadir de abordagem policial em São Carlos

Honda Civic apreendido -

Um homem de 60 anos foi preso em flagrante no final da tarde de domingo (17), em São Carlos (SP), acusado de dirigir sob efeito de álcool. O caso aconteceu por volta das 17h20 em uma estrada de terra que dá acesso à Fazenda Monte Alto, na zona rural do município.

Segundo o registro policial, policiais rodoviários que patrulhavam a Rodovia Washington Luís tentaram abordar um veículo Honda Civic branco, que trafegava em alta velocidade. O motorista desobedeceu à ordem de parada e seguiu em fuga, chegando a colidir contra defensas metálicas na rodovia antes de acessar uma estrada vicinal. Apenas após percorrer trechos de terra, o carro foi finalmente parado.

No interior do veículo estavam o condutor e outros dois passageiros. Os policiais relataram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala pastosa, odor etílico e dificuldade para se equilibrar. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi de 0,49 mg de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite legal.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele confessou ter ingerido bebidas alcoólicas e foi encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, onde foi arbitrada fiança de R$ 1.500. O valor foi pago, e o suspeito acabou liberado.

O veículo foi apreendido administrativamente. Já os dois passageiros que o acompanhavam foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado, sendo liberados em seguida.

Leia Também