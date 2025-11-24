Motorista é preso em flagrante por embriaguez ao volante

Bafômetro - Crédito: Agência Brasil

Um motorista de 42 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária realizada na manhã de sexta-feira (21), em São Carlos, como parte da Operação Alcoolemia.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo conduzido pelo homem foi abordado em uma blitz de rotina, onde ele concordou em realizar o teste do etilômetro. O exame constatou 0,35 mg de álcool por litro de ar alveolar, índice considerado crime pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 306).

Diante do resultado, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial. Ele não apresentava lesões e não houve necessidade de uso de algemas.

O veículo, uma caminhonete, foi apreendido administrativamente e levado ao pátio do DER, pois estava com documento vencido e sem transferência efetivada.

A autoridade policial ratificou o flagrante e arbitrou fiança de R$ 1.700,00, que foi paga, permitindo que o motorista fosse liberado posteriormente.

