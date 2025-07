Motorista é levado à delegacia por suspeita de embriaguez ao volante em Ribeirão Bonito

Caso foi registrado no plantão policial de São Carlos - Crédito: arquivo

Um homem de 39 anos foi conduzido pela Polícia Militar ao plantão policial na tarde de sábado (26) após ser flagrado dirigindo de forma desordenada pelas ruas de Ribeirão Bonito, no Jardim Helena I. Ele apresentava sinais de embriaguez e teria causado danos a veículos e objetos públicos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada após denúncias de que um automóvel trafegava em zigue-zague, subiu na calçada, colidiu contra uma lixeira e uma árvore, e depois continuou circulando pelas vias do bairro. Em determinado ponto, o motorista teria descido do carro e chutado outro veículo estacionado antes de prosseguir e parar na transversal da via.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e comportamento agressivo. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro, onde passou por atendimento médico, e posteriormente levado à delegacia. O suspeito concordou em realizar exame de sangue para verificar a presença de álcool no organismo.

O carro foi recolhido ao pátio municipal por infrações administrativas, e o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Ribeirão Bonito.

