Motorista é flagrado dirigindo sob efeito de álcool em Santa Eudóxia

Viaturas plantão policial

Um homem de 32 anos foi detido na noite de sexta-feira (10) após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool em Santa Eudóxia, distrito de São Carlos. O caso ocorreu por volta das 21h40, na Rua Coronel Joaquim Cintra.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo — um VW Gol branco — foi abordado por uma equipe da Guarda Municipal durante patrulhamento de rotina. O motorista trafegava em alta velocidade quando foi parado pelos agentes.

Durante a abordagem, o condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. Diante da recusa, ele foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos, onde foi colhido material biológico para exame de dosagem alcoólica.

O automóvel foi apreendido administrativamente, e o caso foi registrado na Delegacia de Plantão da Polícia Civil como embriaguez ao volante, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Polícia Civil aguarda o resultado do exame toxicológico para confirmar a presença de álcool no sangue e definir as medidas cabíveis.

