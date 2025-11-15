Motorista é detido por embriaguez ao volante e desacato na SP-215

Crédito: Maycon Maximino/arquivo

Um jovem de 27 anos foi detido na noite de sexta-feira (14) após apresentar sinais de embriaguez ao volante e desacatar policiais militares na Rodovia SP-215, em São Carlos. O caso foi registrado por volta das 19h30, no sentido Ribeirão Bonito.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM realizava patrulhamento quando encontrou um veículo VW Polo parado no acostamento em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista entrou rapidamente no carro, mas foi abordado antes de tentar fugir.

Durante a abordagem, os policiais notaram que o condutor estava alterado, agressivo, com odor etílico, olhos vermelhos e roupas desalinhadas. Questionado, o jovem negou ter ingerido álcool e se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Diante da recusa, os policiais informaram que o veículo seria recolhido e autuado. Nesse momento, o motorista passou a ofender os agentes, dizendo frases como: “policial cuzão, se eu te oferecesse dinheiro você pegaria e me liberaria”. Ele também afirmou ter um parente policial e que “os PMs veriam o que iria acontecer”.

Por apresentar risco de fuga e para garantir a segurança da equipe, o motorista foi algemado e conduzido ao Plantão Policial. O veículo foi apreendido administrativamente.

Na delegacia, o jovem aceitou realizar coleta de sangue para exame de dosagem alcoólica, procedimento acompanhado por médica legista na Santa Casa.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante e desacato. O motorista será investigado e permanece à disposição da Justiça.

