(16) 99963-6036
sábado, 15 de novembro de 2025
Segurança

Motorista é detido por embriaguez ao volante e desacato na SP-215

15 Nov 2025 - 10h19Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista é detido por embriaguez ao volante e desacato na SP-215 - Crédito: Maycon Maximino/arquivo Crédito: Maycon Maximino/arquivo

Um jovem de 27 anos foi detido na noite de sexta-feira (14) após apresentar sinais de embriaguez ao volante e desacatar policiais militares na Rodovia SP-215, em São Carlos. O caso foi registrado por volta das 19h30, no sentido Ribeirão Bonito.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM realizava patrulhamento quando encontrou um veículo VW Polo parado no acostamento em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista entrou rapidamente no carro, mas foi abordado antes de tentar fugir.

Durante a abordagem, os policiais notaram que o condutor estava alterado, agressivo, com odor etílico, olhos vermelhos e roupas desalinhadas. Questionado, o jovem negou ter ingerido álcool e se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Diante da recusa, os policiais informaram que o veículo seria recolhido e autuado. Nesse momento, o motorista passou a ofender os agentes, dizendo frases como: “policial cuzão, se eu te oferecesse dinheiro você pegaria e me liberaria”. Ele também afirmou ter um parente policial e que “os PMs veriam o que iria acontecer”.

Por apresentar risco de fuga e para garantir a segurança da equipe, o motorista foi algemado e conduzido ao Plantão Policial. O veículo foi apreendido administrativamente.

Na delegacia, o jovem aceitou realizar coleta de sangue para exame de dosagem alcoólica, procedimento acompanhado por médica legista na Santa Casa.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante e desacato. O motorista será investigado e permanece à disposição da Justiça.

Leia Também

Moto é furtada em frente à residência no Planalto Paraíso; proprietário pede ajuda
Segurança10h56 - 15 Nov 2025

Moto é furtada em frente à residência no Planalto Paraíso; proprietário pede ajuda

Família procura jovem desaparecida após corrida de aplicativo até Ibaté
Segurança10h45 - 15 Nov 2025

Família procura jovem desaparecida após corrida de aplicativo até Ibaté

Jovem é preso com armas escondidas em residência durante operação da PM em Descalvado
Segurança10h25 - 15 Nov 2025

Jovem é preso com armas escondidas em residência durante operação da PM em Descalvado

Mulher cai em golpe ao tentar comprar televisão anunciada no Facebook
Prejuízo 10h22 - 15 Nov 2025

Mulher cai em golpe ao tentar comprar televisão anunciada no Facebook

Homem de 39 anos é preso após ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva em São Carlos
Segurança10h17 - 15 Nov 2025

Homem de 39 anos é preso após ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva em São Carlos

Últimas Notícias