Motorista é detido com CNH falsa durante abordagem na Getúlio Vargas

Viatura Tático Comando - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (27), a equipe do Tático Comando realizava patrulhamento na avenida Getúlio Vargas quando avistou um veículo Saveiro de cor preta transitando em alta velocidade. Diante da situação, os policiais decidiram abordar o condutor.

Durante a revista pessoal e vistoria no veículo, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao solicitar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista, os policiais constataram que o documento apresentado era falso.

O suspeito, um homem de 40 anos, foi imediatamente conduzido ao Plantão Policial para as providências cabíveis.

