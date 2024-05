Homem é acusado de agredir motociclista no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma confusão no trânsito, no centro de São Carlos, terminou em dano e ameaça. Essa é a afirmação de um motociclista de 32 anos, que foi até a CPJ elaborar boletim de ocorrência nesta quinta-feira, 16.

A vítima salientou que pilotava sua NXR 160 Bros pela rua José Bonifácio e no cruzamento com a rua Santa Cruz teria sido fechado pelo motorista de um Renegade. Em seguida, o desconhecido desceu do veículo e teria passado a agredir o motociclista, alegando ser policial e que iria lhe dar um tiro. O acusado teria chutado sua moto, derrubando-a e causando danos. Posteriormente o motorista deixou o local e temendo por sua integridade física, a vítima formulou queixa-crime.

