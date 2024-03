Motorista dorme ao volante e causa acidente na Avenida São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

Um acidente de trânsito, envolvendo três carros, deixou um homem ferido nesta tarde de sábado (16), na Avenida São Carlos, no Centro.

Segundo informações, um homem de 38 anos conduzia um Versa preto pela via, no sentido praça Itália/Centro, quando dormiu ao volante, colidindo em uma Mercedes branca e em um Gol vermelho, e em seguida o carro tombou. Testemunhas afirmaram que o veículo estava devagar.

Além do motorista, que sofreu escoriações e ficou em estado de choque, sendo socorrido pelo SAMU, ainda no local, também estavam no carro, sua esposa (29 anos), seu filho (2 anos) e sua sogra (46 anos), mas nenhum deles se feriu.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para desvirar o carro.

