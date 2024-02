Motorista desmaia ao volante e provoca acidente no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo dois carros foi registrada na tarde desta quarta-feira (28), no bairro Santa Felícia, em São Carlos. O motorista de uma Saveiro de 54 anos teria passado mal ao volante.

Segundo informações, ele conduzia a picape pela rua João de Guzzi, sentido rodovia/Centro, quando "apagou" e involuntariamente acelerou o veículo. O passageiro conseguiu conduzir o veículo por cerca de 500 metros até que a Saveiro colidiu em um Gol e um Ônix. Desgovernado, o Ônix ainda atingiu um poste.

A motolância do Samu que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos aos envolvidos, contudo, o condutor do Ônix não se feriu e o motorista da Saveiro preferiu ir por meios próprios até um hospital particular. Agentes de trânsito também atenderam a ocorrência.

