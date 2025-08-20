Motorista deixa local após provocar acidente na Vila Prado

Uma motorista provocou um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (20) na Avenida Henrique Gregóri, em São Carlos.
Segundo informações, a condutora de um GM Corsa, que seguia no sentido UPA Vila Prado ao Shopping, colidiu contra dois veículos estacionados corretamente em frente a uma loja de tintas. O primeiro carro atingido foi um VW Gol, de um cliente da loja, e o segundo pertencia a uma funcionária do estabelecimento.
Após a batida, a mulher deixou o local sem prestar socorro. O proprietário do Gol, que presenciou a fuga, conseguiu uma carona e seguiu a motorista até a rotatória do Cristo, próximo ao Shopping, onde a interceptou. O Corsa estava com avarias e dois pneus estourados, e a condutora tentou deixar o local.
Uma equipe do SAMU que passava pela região ajudou a conter a mulher até a chegada da Guarda Municipal. De acordo com os agentes, a motorista teria recusado a realizar o teste do bafômetro.
O veículo foi recolhido ao pátio municipal, e a ocorrência registrada no plantão policial