Motorista de Saveiro teria desmaiado ao volante antes de colisão na SP-318; veja o que diz o BO

Local do acidente - Crédito: arquivo

Saiba Mais Carro x moto Colisão frontal deixa dois mortos na SP-318, em São Carlos

Segundo informações do boletim de ocorrência, o veículo VW Saveiro, era conduzido por Osmar de Mello, de 87 anos e trafegava no sentido Ribeirão Preto–São Carlos quando invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com uma motocicleta BMW/F800 GS, pilotada por Don Ruan Galhardi Maia Laureano, de 26 anos. Ambos os condutores morreram no local.

O passageiro da Saveiro, José Luiz Pinto, de 44 anos, que sobreviveu ao impacto, relatou aos policiais militares rodoviários que Osmar estava em tratamento contra um câncer e, por vezes, sofria desmaios. Ele afirmou que, durante a condução do veículo, Osmar perdeu os sentidos, o que pode ter ocasionado a invasão da pista contrária e o acidente fatal.

A Polícia Científica foi acionada para realizar os exames periciais no local e nos veículos envolvidos. Após os trabalhos, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos. José Luiz sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de São Carlos como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Delegacia do 1º Distrito Policial ficará responsável pela apuração do caso.

Leia Também