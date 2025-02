Motorista de São Carlos desaparece durante viagem e preocupa familiares

O caminhão que ele dirigia foi encontrado abandonado à beira de uma rua, com seus pertences pessoais ainda dentro do veículo. No entanto, não há sinais do motorista. A empresa e os familiares já registraram um boletim de ocorrência em Brasília, onde a polícia está investigando o caso, mas, até o momento, não há pistas concretas sobre o que pode ter acontecido.

A esposa de João relatou um fato preocupante: ao tentar utilizar o cartão de crédito que ele sempre deixava com ela antes das viagens, percebeu que o mesmo estava bloqueado, algo incomum. Diante da incerteza, amigos e colegas de trabalho se mobilizam por meio das redes sociais para divulgar o caso e tentar obter informações sobre o paradeiro do motorista.

A família teme que João possa estar em cativeiro ou tenha sido vítima de um crime mais grave. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser repassada às autoridades policiais.

