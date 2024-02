Motorista de caminhão fica ferido após atropelar cavalo na Washington Luís em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de um caminhão sofreu ferimentos após se envolver em um acidente na madrugada desta quinta-feira (15), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

O condutor de 41 anos relatou ao São Carlos Agora que seguia de Osasco na grande São Paulo com destino a Araraquara, quando no quilômetro 232, perto da entrada do bairro Maria Estela Fagá foi surpreendido por um cavalo que atravessava a pista. Ele tentou desviar, mas acabou atingindo o animal. Em seguida colidiu contra a defensa metálica.

Com o impacto o cavalo acabou morrendo e a cabine do caminhão ficou destruída. O motorista sofreu escoriações e depois de ser atendido pela concessionária Econoroeste, foi encaminhado até a UPA da Vila Prado, onde foi medicado e liberado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também