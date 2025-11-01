(16) 99963-6036
Segurança

Motorista de aplicativo tem carro atingido por disparo de arma de fogo em tentativa de roubo

01 Nov 2025 - 08h22Por Erika
Na noite desta quinta-feira (31), um motorista de aplicativo passou por momentos de tensão ao ser vítima de uma tentativa de roubo na via de acesso à Casa de Eventos Oasis, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo COPOM para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o condutor de um veículo utilizado para transporte por aplicativo, que relatou que trafegava pela via quando um homem surgiu repentinamente à frente do carro e anunciou o assalto.

Temendo por sua segurança, o motorista acelerou o veículo para fugir e o suspeito deslocou-se para a lateral, efetuando um disparo de arma de fogo que atingiu o vidro do lado do passageiro. O projétil parou na parte interna da porta do condutor. Apesar do susto, o motorista não foi ferido.

Após o disparo, o autor fugiu em direção a uma área de mata no Jardim Embaré. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento o suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e será investigado para identificação e captura do autor.

