Motorista de aplicativo registra boletim de ocorrência por calúnia em São Carlos

Um motorista de aplicativo de 32 anos registrou um boletim de ocorrência por calúnia após ser acusado nas redes sociais de furtar uma encomenda durante uma corrida. O caso foi registrado na tarde deste sábado (6), na rodovia Washington Luís (SP-310), próximo ao trevo de acesso ao bairro Jockey Clube, em São Carlos.

Segundo o relato feito à Polícia Civil, o motorista estava realizando uma corrida até Ibaté quando a alça de uma sacola com uma encomenda transportada para a passageira teria estourado durante o trajeto, fazendo com que o objeto se perdesse na pista. Ele informou que retornou ao local para procurar o item, mas não o encontrou.

Após o ocorrido, o motorista comunicou a situação à usuária do aplicativo. De acordo com o boletim, a mulher teria passado a difamá-lo em mensagens, além de publicar postagens em redes sociais o chamando de “ladrão”. O motorista também relatou que recebeu uma mensagem de áudio com ameaças, enviada por um homem que estaria com a passageira.

O motorista afirmou ainda que fez a transferência do valor da mercadoria via Pix, enviou o comprovante e pediu a retirada das postagens, o que não ocorreu. Ele disse estar sofrendo prejuízo profissional, relatando cancelamentos de corridas e ofensas por parte de usuários.

