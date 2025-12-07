(16) 99963-6036
domingo, 07 de dezembro de 2025
Segurança

Motorista de aplicativo registra boletim de ocorrência por calúnia em São Carlos

07 Dez 2025 - 08h05Por Da redação
Um motorista de aplicativo de 32 anos registrou um boletim de ocorrência por calúnia após ser acusado nas redes sociais de furtar uma encomenda durante uma corrida. O caso foi registrado na tarde deste sábado (6), na rodovia Washington Luís (SP-310), próximo ao trevo de acesso ao bairro Jockey Clube, em São Carlos.

Segundo o relato feito à Polícia Civil, o motorista estava realizando uma corrida até Ibaté quando a alça de uma sacola com uma encomenda transportada para a passageira teria estourado durante o trajeto, fazendo com que o objeto se perdesse na pista. Ele informou que retornou ao local para procurar o item, mas não o encontrou.

Após o ocorrido, o motorista comunicou a situação à usuária do aplicativo. De acordo com o boletim, a mulher teria passado a difamá-lo em mensagens, além de publicar postagens em redes sociais o chamando de “ladrão”. O motorista também relatou que recebeu uma mensagem de áudio com ameaças, enviada por um homem que estaria com a passageira.

O motorista afirmou ainda que fez a transferência do valor da mercadoria via Pix, enviou o comprovante e pediu a retirada das postagens, o que não ocorreu. Ele disse estar sofrendo prejuízo profissional, relatando cancelamentos de corridas e ofensas por parte de usuários.

