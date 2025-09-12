(16) 99963-6036
sexta, 12 de setembro de 2025
Segurança

Motorista de aplicativo registra boletim após ameaça em São Carlos

12 Set 2025 - 08h58Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista de aplicativo registra boletim após ameaça em São Carlos - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Na manhã desta quinta-feira (11), uma motorista de aplicativo, de 42 anos, registrou ocorrência de ameaça contra uma passageira de 40 anos, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima teria iniciado uma corrida no Jardim Centenário e levado a passageira até uma creche na região central da cidade. No local, ao desembarcar, a passageira teria batido a porta do veículo com força, o que gerou reclamação por parte da motorista.

Ainda de acordo com o relato, a passageira se recusou a cancelar a corrida, afirmando que já havia pago o serviço, e em seguida desferiu um tapa no braço da condutora. A vítima não sofreu lesões, mas relatou ter sido ameaçada de morte, ouvindo que “não sabia com quem estava mexendo”.

Diante da situação, a motorista procurou a Polícia Civil para o registro da ocorrência. 

Leia Também

Adolescente é encontrado morto na Fundação Casa de São Carlos
Segurança09h16 - 12 Set 2025

Adolescente é encontrado morto na Fundação Casa de São Carlos

Usina solar fotovoltaica é alvo de ladrões em São Carlos
Segurança09h06 - 12 Set 2025

Usina solar fotovoltaica é alvo de ladrões em São Carlos

PM prende jovem após furtos em residências no Centro de São Carlos
Segurança08h43 - 12 Set 2025

PM prende jovem após furtos em residências no Centro de São Carlos

Residência pega fogo no Cidade Aracy
Segurança20h33 - 11 Set 2025

Residência pega fogo no Cidade Aracy

Força Tática e Canil do BAEP realizam operação e detêm suspeitos de tráfico no CDHU
Segurança20h08 - 11 Set 2025

Força Tática e Canil do BAEP realizam operação e detêm suspeitos de tráfico no CDHU

Últimas Notícias