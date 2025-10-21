(16) 99963-6036
Jardim Tangará

Motorista de aplicativo passa mal, colide em carro estacionado e é detido por pensão alimentícia

21 Out 2025 - 05h50Por Da redação
Motorista de aplicativo passa mal, colide em carro estacionado e é detido por pensão alimentícia - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque


Uma colisão traseira entre dois veículos foi registrada na noite desta segunda-feira (20), no Jardim Tangará, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, um Voyage branco, que fazia corrida por aplicativo, trafegava pela Dom Carmine Rocco quando colidiu na traseira de um Vectra que estava estacionado.
Segundo apurado, o motorista do Voyage teria sofrido um mal súbito, o que ocasionou o acidente.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar atendimento, porém tanto o condutor quanto o passageiro recusaram atendimento médico.
Durante o registro da ocorrência, os policiais realizaram a consulta dos documentos e constataram que o motorista do Voyage era procurado pela Justiça pelo não pensão alimentícia. Diante disso, ele foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
 

