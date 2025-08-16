(16) 99963-6036
Motorista de aplicativo fica ferido em colisão no bairro Vila Costa do Sol

16 Ago 2025 - 22h17Por Da redação
Motorista de aplicativo fica ferido em colisão no bairro Vila Costa do Sol - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Um motorista de aplicativo, de 47 anos, ficou ferido após uma colisão entre dois veículos registrada na noite deste sábado (16), no cruzamento da Rua Antônio Branco com a Rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal, no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos.

Segundo informações colhidas no local, o condutor de um Renault Logan realizava conversão para a Rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal quando foi atingido lateralmente por um Volkswagen Polo. Com o impacto, os veículos foram arremessados contra a parede de uma oficina, causando a quebra de parte do muro do estabelecimento.

O motorista do Logan, identificado como condutor de aplicativo, recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos. O condutor do Polo não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

