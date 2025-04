Motorista de aplicativo é detido após causar danos em bar no Cidade Jardim

Copo com cerveja - Crédito: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na noite de sábado (26), um homem foi detido após causar tumulto e danificar objetos em um bar localizado na Alameda dos Crisântemos, no bairro Cidade Jardim. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o indivíduo de 30 anos, motorista de aplicativo, entrou no estabelecimento visivelmente alterado, ofendendo clientes e funcionários e ameaçando quebrar tudo no local.

De acordo com o relato do proprietário do bar, o agressor chegou a derrubar e quebrar pratos e copos. Ao tentar retirar o homem do bar, o comerciante foi novamente confrontado, momento em que o autor retornou ao estabelecimento e continuou com as ameaças.

Entre os clientes, estava um policial militar de folga, que, auxiliado por outros frequentadores, conseguiu imobilizar o agressor até a chegada da Polícia Militar. O homem foi algemado e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Felícia, onde recebeu medicação para contê-lo.

O caso foi registrado como crime de dano no plantão policial.

