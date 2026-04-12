Motorista de aplicativo é assaltado e tem carro roubado; veículo é recuperado com dois adolescentes em Ibaté

Um motorista de aplicativo foi vítima de um assalto durante a madrugada deste sábado (11), em Araraquara, após ser atraído por uma falsa solicitação de corrida. O caso foi registrado pela Polícia Civil e terminou com a recuperação do veículo e a apreensão de dois adolescentes em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu contato do presidente de uma cooperativa informando sobre uma passageira que precisava de transporte. Após conversar com a suposta cliente e receber a localização, o motorista se dirigiu até o ponto indicado, na Rua dos Eletricitários, em frente a uma casa noturna.

No local, porém, apenas dois homens embarcaram no veículo e solicitaram uma corrida até Ibaté. Durante o trajeto, nas proximidades de um posto de combustíveis, um dos suspeitos passou a enforcar a vítima e, armado, anunciou o assalto. Sob grave ameaça, o motorista foi obrigado a parar o carro e descer, sem conseguir retirar sequer o celular.

Apesar da ação violenta, a vítima não sofreu agressões físicas.

Horas depois, durante patrulhamento em Ibaté, policiais militares localizaram o veículo no trevo do Jardim Cruzado. Ao perceberem a viatura, os ocupantes tentaram fugir, mas foram abordados na Rua Santa Lúcia.

Os dois ocupantes, ambos adolescentes, foram apreendidos. Um deles afirmou ter adquirido o carro por R$ 1 mil de um indivíduo desconhecido durante uma festa em São Carlos. O outro alegou que apenas acompanhava o condutor.

O veículo foi recolhido ao pátio municipal de São Carlos e a perícia foi acionada

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