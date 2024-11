Motorista de aplicativo é assaltada e agredida por três criminosos em São Carlos

Compartilhar no facebook

Motorista de aplicativo - Crédito: Pexels/Pixabay

Uma motorista de aplicativo de 44 anos foi assaltada e agredida por três criminosos na noite desta terça-feira, 19, em São Carlos. Ele teve um carro e um celular roubados. Teve um prejuízo de R$ 10 mil após os desconhecidos efetuarem PIXs em sua conta corrente.

A vítima compareceu à CPJ e narrou o ocorrido às autoridades policiais, por volta das 21h. Ela disse que foi solicitada para uma corrida e teria pego os passageiros na rua Icaraí, na Vila Isabel e o destino seria o Residencial Eduardo Abdelnur e quando chegou no bairro, o desconhecido que estava atrás do seu banco, aplicou uma gravata, sendo obrigada a ir para o banco traseiro, onde um dos comparsas, que estaria armado, sentou em seu colo.

Um dos desconhecidos assumiu o volante e seria o mais agressivo do trio que, segundo a vítima, aparentava ser adolescentes. Durante determinado período andaram com o veículo, quando realizaram vários PIXs que totalizaram R$ 10 mil. Em determinado momento a motorista de aplicativo foi abandonada na região do Residencial Ipê Mirim, em um canavial e o trio fugiu levando o celular e o Ford KA branco, placas FWR4G16, que pertencia à vítima. Ninguém foi detido.

