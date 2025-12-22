Motorista de aplicativo é acusado de importunação sexual durante corrida em São Carlos

Motorista de aplicativo - Crédito: Agência Brasil

Uma jovem de 20 anos procurou o Plantão da Polícia Civil de São Carlos para registrar um boletim de ocorrência por importunação sexual, após um episódio ocorrido na noite de domingo (21), no bairro Jardim Social Presidente Collor.

De acordo com o registro policial, a vítima solicitou uma corrida por aplicativo e seguia no banco traseiro do veículo. Durante o trajeto, ao se aproximar do destino final, o motorista do automóvel teria agarrado a jovem pelo pescoço e passado a mão em seus seios, ainda com o carro em movimento.

Assustada e nervosa, a vítima conseguiu sair do veículo e fugir do local, não chegando a efetuar o pagamento da corrida. Ela relatou ainda à polícia que havia latas de cerveja dentro do automóvel e que o motorista estaria consumindo bebida alcoólica enquanto dirigia.

O boletim foi registrado no Plantão Policial. A ocorrência foi enquadrada como crime consumado de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.

A Polícia Civil informou que o caso será analisado pelo delegado titular para as providências cabíveis e investigação dos fatos.

