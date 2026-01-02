(16) 99963-6036
Motorista de aplicativo é acusado de apropriação indébita

02 Jan 2026 - 10h26Por Da redação
Duas mulheres registraram um boletim de ocorrência por apropriação indébita após um desentendimento durante uma corrida solicitada por aplicativo de transporte, na tarde desta quarta-feira (1º), em São Carlos.

De acordo com o registro da Polícia Civil, as vítimas solicitaram o serviço e, durante o trajeto, pediram ao motorista que realizasse uma parada rápida em um estabelecimento comercial localizado na Rua Dona Alexandrina, na Vila Monteiro, para a compra de alguns produtos. Segundo o relato, foi solicitado que o condutor aguardasse no local por alguns minutos, já que retornariam ao veículo para seguir até o destino final.

No entanto, após permanecerem cerca de cinco minutos dentro do comércio, as vítimas afirmam que, ao saírem, perceberam que o veículo já não estava mais no local, sendo visto ao final da rua, realizando uma conversão e deixando a área.

Pertences das vítimas teriam permanecido dentro do automóvel, incluindo dois carregadores de celular, um perfume, duas toalhas de banho e uma bermuda de marca conhecida. Ainda conforme o boletim, as vítimas tentaram contato com o motorista por meio do aplicativo e pelo número fornecido pela plataforma, mas não obtiveram sucesso.

Posteriormente, receberam uma notificação informando sobre a cobrança de uma taxa para devolução de objetos esquecidos no veículo. As vítimas, no entanto, alegam que os itens não foram esquecidos, uma vez que haviam comunicado previamente ao motorista sobre a breve parada.

O boletim também registra que, durante a corrida, o motorista teria feito comentários considerados estranhos pelas vítimas, mencionando envolvimento em brigas e posse de armas de fogo.

O caso foi registrado como crime consumado de apropriação indébita e encaminhado ao distrito policial responsável pela área dos fatos, que dará prosseguimento às investigações.

