Motorista de aplicativo desaparece e família pede ajuda

André não dá notícias desde o final da noite de terça-feira - Crédito: Divulgação

O motorista de aplicativo André Ribeiro Roque, 45 anos, residente no Jardim Residencial Lupo em Araraquara, está desaparecido. A família, apreensiva, busca informações.

Em contato com o São Carlos Agora, parentes de André informam que ele não dá notícias desde às 23h20 de terça, quando teria falado com a mãe pela última vez.

Familiares fizeram boletim de ocorrência no plantão policial de Araraquara informando que o desaparecimento pode ter ocorrido no final da noite desta terça-feira, 11 ou no início da madrugada desta quarta-feira, 12.

Ele teria sido por volta das 17h para realizar corridas com seu Uno branco, placas RMS4A01. Após falar com a mãe por volta das 23h20 e afirmar que tudo estava bem, não deu mais notícias.

A família busca por informações e quem puder ajudar, entrar em contato pelos fones (16) 997954405/996270432 ou 190. Ele estava vestindo calça jeans e uma camiseta azul clara.

