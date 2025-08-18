(16) 99963-6036
segunda, 18 de agosto de 2025
Segurança

Motorista de aplicativo denuncia agressão e furto durante corrida em São Carlos

18 Ago 2025 - 09h31Por Da redação
Motorista de aplicativo - Crédito: FreepikMotorista de aplicativo - Crédito: Freepik

Um motorista de aplicativo de 48 anos registrou boletim de ocorrência neste domingo (17), após ser vítima de agressão e furto durante uma corrida no bairro Vila Boa Vista 1, em São Carlos.

Segundo o relato, por volta das 12h50, o motorista atendeu uma solicitação de viagem partindo da Rua Ananias Evangelista de Toledo até a Avenida José Antônio Migliato, no Cidade Aracy. Ao final do trajeto, a passageira se recusou a pagar a corrida no valor de R$ 48, alegando que utilizaria uma ferramenta do aplicativo que pagaria na próxima corrida, mas que, na prática, não permitia o pagamento imediato.

Diante da recusa, o motorista seguiu alguns metros tentando verificar a conexão do aplicativo, quando foi surpreendido pela passageira, de 35 anos, que passou a agredi-lo com socos no rosto e na cabeça, além de puxar o freio de mão do veículo, quase provocando um acidente.

Ainda de acordo com o registro, a passageira subtraiu R$ 30 em espécie que estavam no console do carro e, ao desembarcar, desferiu chutes contra a lateral traseira do veículo, causando danos consideráveis, antes de fugir do local.

A Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado como furto, agressão e dano. O veículo utilizado pelo motorista era alugado de uma locadora. O caso será investigado pela Polícia Civil.

