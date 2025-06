Motorista faz conversão proibida e causa acidente na Vila Prado

Local do acidente - Crédito: Lourival Izaque

Um motociclista de 42 anos, que trabalha com entregas para um restaurante, ficou ferida em um acidente de trânsito ocorrido na manhã deste sábado (28), na Vila Prado, em São Carlos.





De acordo com informações obtidas no local, a entregadora trafegava pela Avenida Grécia quando, ao cruzar com a Rua Pádua Sales, colidiu com um carro que realizava uma manobra proibida.

Com o impacto, a motociclista foi arremessada ao solo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro à vítima, que apresentava dores na perna e no ombro. Ela foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

A Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência.

Leia Também