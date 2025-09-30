Motorista colide contra placa de sinalização no Maria Estela Fagá

Crédito: Maycon Maximino
Na tarde desta terça-feira (30), um acidente inusitado foi registrado no bairro Maria Estela Fagá, em São Carlos.
Segundo informações, o condutor de um veículo seguia pela avenida Dom Carmine Rocco e, ao acessar a rua Benjamin Lopes Osóris, por motivos ainda desconhecidos, acabou colidindo contra uma placa de sinalização.
Uma pessoa que trafegava logo atrás presenciou o acidente, prestou os primeiros atendimentos e acionou a Polícia Militar e o SAMU. O motorista, de 62 anos, recusou atendimento médico.
Durante a ocorrência, foi constatado que o condutor não possuía habilitação e que a documentação do veículo estava em atraso. O automóvel foi recolhido ao pátio municipal.