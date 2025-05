Motorista colide com poste e placa de sinalização na Rua Larga

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (3), na avenida Doutor Teixeira de Barros, conhecida como Rua Larga, em São Carlos (SP).

De acordo com as primeiras informações, a condutora de um veículo GM Cobalt seguia no sentido shopping quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da direção no cruzamento com a Travessa 5. O carro acabou colidindo contra um poste e uma placa de sinalização.

A motorista recebeu atendimento médico no local, mas seu estado de saúde não foi divulgado até o momento. As causas do acidente serão investigadas.

