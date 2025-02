Motorista colide com poste ao desviar de animal na estrada de acesso ao Aracê de Santo Antônio

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta terça-feira (11), uma mulher de 42 anos perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste na estrada de acesso ao Aracê de Santo Antônio. Segundo relato da condutora, um animal teria atravessado a pista, fazendo com que ela se perdesse e batesse no poste, que acabou ficando parcialmente destruído.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar atendimento, mas não houve vítimas, apenas danos materiais. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Leia Também