Motorista causa acidente, foge, mas deixa placa do carro no local

Na noite deste sábado (19), um veículo desgovernado colidiu contra placas de sinalização em uma bifurcação da rua Ananias Evangelista de Toledo, no bairro Lagoa Serena, em São Carlos.

Com o impacto, as estruturas foram arrancadas e a placa do carro ficou caída no local, possibilitando a identificação do automóvel envolvido: um Peugeot 307 preto, registrado na cidade.

O condutor fugiu do local e não há informações sobre as circunstâncias da colisão nem sobre feridos.

Moradores da região se mobilizaram logo após o ocorrido para realizar a limpeza da via e evitar novos acidentes.

