Motorista causa acidente durante conversão no São Carlos 8

Motociclista, por pouco, não vai parar embaixo da Kombi - Crédito: Maycon Maximino

Uma conversão, considerada proibida, teria sido o motivo de uma colisão ocorrida na manhã desta quinta-feira, 8, no São Carlos 8. Um motociclista de 45 anos sofreu ferimentos.

O acidente ocorreu na rua Comendador Oscar Ferreira. O motorista de uma Kombi teria saído de um estacionamento e feito uma conversão e durante a manobra acertou o motociclista que foi ao solo. Com traumas no queixo e em um dos joelhos, foi socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico. A motivação do acidente e as responsabilidades, serão apuradas pelas autoridades policiais.

