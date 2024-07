Motorista bate Fusca em carros estacionados no Jardim Munique

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de 63 anos bateu o veículo que conduzia contra dois carros estacionados, nesta noite de sábado (27), na Rua Osvaldo Denário, no Jardim Munique.

De acordo com o condutor do Fusca, ele transitava pela via e precisou desviar de uma motocicleta que vinha em alta velocidade, e acabou atingindo os dois HB20s que estavam estacionados.

Ele sofreu um corte na cabeça e foi socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à UPA.

