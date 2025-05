Motorista bate em carros parados e cerca de estacionamento no Centro

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, envolvendo vários veículos, foi registrado no início da noite deste sábado (17), na região central de São Carlos.

De acordo com informações, um motorista conduzia seu carro pela Rua Vinte e Oito de Setembro, e logo após o cruzamento com a Avenida São Carlos, por razões desconhecidas, bateu em GM Astra que estava estacionado depois atingiu a cerca de um estacionamento. O Astra também bateu no carro que estava estacionado à Sua frente.

Não houve vítimas.

