Motorista bate em carro estacionado no Centro

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (22) na rua Bento Carlos, região central de São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, a motorista de um Citroën perdeu o controle da direção e colidiu contra um Renault Kwid que estava estacionado. Com o impacto, o Kwid foi lançado para frente e atingiu um Chevrolet Onix, também estacionado.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

